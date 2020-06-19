مطار القاهرة يستقبل 324 مصريا عائدين من قطر عبر مسقط

استقبل مطار القاهرة، صباح اليوم، رحلتين استثنائيتين قادمتين من العاصمة العمانية مسقط، وعلى متنهم 324 عالقا من المقيمين في قطر.

وقالت مصادر في المطار، إن طائرة تابعة لمصر للطيران تقل 150 عالقا، وأخرى تابعة لشركة "إير كايرو" وعليها 174 راكبا من العالقين في الدوحة، وصلتا المطار وخضع ركاب الرحلتين إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي في المطار، وأجريت لهم اختبارات قياس درجات الحرارة، وجرى السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عودة 57 ألف مصري من العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن.