حملات نظافة وتطهير لمستشفى فايد المركزي والإسعاف للوقاية من كورونا

أعلن المهندس أحمد محمد الإسكندرانى رئيس مركز ومدينة فايد، أنه بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد اليوم الجمعة ، بحملة لرش وتعقيم وتطهير مستشفى فايد المركزي ومحكمة فايد الجزئية والإسعاف ومبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، ومبنى وحدة مرور فايد تحت إشراف أحمد العايدى نائب رئيس مركز ومدينة فايد والعاملين بتحسين البيئه، وبحضور المقدم أحمد غريب رئيس وحدة المرور

وأشار الإسكندرانى إلى مواصلة أعمال التطهير والنظافة بالقرى ومنها قرية سرابيوم حيث تم توجيه حملة نظافة لرفع القمامة وتطهير الشوارع والميادين ورش مداخل القرية ونفس الشيء لقرية فناره وأبوسلطان، مؤكدا على تطوير كافة القرى وبحث إحتياجاتها وتوفير الخدمات للمواطنين بناء على توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية