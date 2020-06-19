الكويت تدين التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في العراق

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، "إن الكويت وانطلاقا من موقفها المبدئي والثابت، ورفضها لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، تؤكد إدانتها للتدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق".

وأوضح المصدر، في تصريح صحفي، اليوم، أن تلك التدخلات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق، وتجاوزا لكل الأعراف والقواعد القانونية الدولية، فضلا عما يمثله ذلك من تهديد لأمن العراق واستقرار المنطقة.

وشدد المسؤول، على وقوف الكويت إلى جانب العراق، وتأييده في كل الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.