مطار القاهرة يستقبل 6763 مصريا على متن 49 رحلة خلال 24 ساعة

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وصول 49 رحلة استثنائية على مدار الـ24 ساعة المقبلة، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 6763 مصريًا عائدين من الخارج منذ توقف الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن صالات الوصول استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 47 رحلة من مختلف دول العالم، على متنها 7581 مصريًا، سيرتها شركات طيران عربية، وشركة مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين في الخارج، وخضع جميع الركاب للفحص الطبي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وأجريت لهم اختبارات قياس درجات الحرارة، وسُمح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة، تطبيقا لتعليمات وزارة الصحة.

وواصل الجسر الجوى الاستثنائي رحلاته لدولة قطر عبر مسقط، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عن عودة حوالي 57 ألفًا من المصريين العالقين في عدد من عواصم ومدن العالم علي متن 315 رحلة جوية استثنائية لمصر للطيران وإير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، في إطار مساعي الدولة لتلبية مطالب أبنائها العالقين بالخارج لإعادتهم إلى أرض الوطن.