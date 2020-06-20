مطار القاهرة يستقبل 601 مصري عائدين من أمريكا والسعودية وأثيوبيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 3 رحلات طيران استثنائية، على متنهما نحو 601 من المصريين العالقين بالولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية، وأثيوبيا، منذ تعليق الطيران من وإلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة سيرتها شركة "مصر للطيران" قادمة من نيويورك، وصلت وعلى متنها 290 راكبا، كما وصلت رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض، وتقل 147 راكبا، واستقبل المطار أيضا، رحلة الخطوط الأثيوبية القادمة من أديس أبابا، والتي تقل 164 راكبا مصريا.

وأشارت المصادر إلى خضوع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وأجريت لهم اختبارات قياس درجات الحرارة، وجرى السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المحددة بـ14 يوما.