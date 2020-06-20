مع بدء فصل الصيف غدا.. مناطق ترتفع فيها الحرارة خلال 72 ساعة

قالت إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لـ"الوطن"، إن فصل الصيف يبدأ رسميًا غدا الأحد 21 يونيو.

وتستعرض "الوطن" المناطق المتوقع أن تكون شديدة الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وفق موقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي:

من المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال وجنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بعد غدٍ الاثنين، الموافق 22 يونيو.

أما الثلاثاء 23 يونيو، فمن المتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.