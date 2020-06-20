"إذا تطلب الأمر".. مصر حاضرة والرئيس السيسي جاهز

"إذا تطلب الأمر" جملة شرط بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدخل مصر في العديد من المواقف، سواء في السياسات الخارجية أو الداخلية، كان آخرها توجيهاته لقوات المنطقة الغربية، بأن يستعدوا لأي مهمة داخل حدودنا أو خارجها إذا تطلب الأمر.

السيسي لقوات المنطقة الغربية: استعدوا لأي مهمة داخل حدودنا أو خارجها إذا تطلب الأمر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه دائما ما يقول إنًّ الجيش المصري قوي، ومن أقوى جيوش المنطقة، ولكنه جيش رشيد يحمي ولا يُهدد، جيش يُؤمن ولا يعتدي، موضحًا: "دي استراتيجيتنا ودي عقيدتنا ودي ثوابتنا اللي مش هتتغير".

وتابع رئيس الجمهورية: "يجري التأمين بالقوات الخاصة والقوات الجوية وقوات حرس الحدود، اسمحوا لي أن أشكركم، وأقول لكم، كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة، هنا داخل حدودنا أو خارج حدودنا إذا تطلب الأمر، بشكركم وربنا يحفظكم".

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والمسؤولين.

السيسي: مصر لن تتخلى عن أشقائها في الخليج وستقوم بحمايتهم إذا تطلب الأمر

في أبريل 2015، قال الرئيس السيسي، عقب اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبحث تطور الوضع الأمني في سيناء، إن "مصر لن تتخلى عن أشقائها في الخليج، وستقوم بحمايتهم إذا تطلب الأمر".

كما أكد "السيسي" أن "الأمن القومي العربي لن يُحمى إلا بالدول العربية مجتمعة، وأشار إلى أن مضيق باب المندب قضية أمن قومي مصري وعربي".

السيسي: لا مساس بالأمن والاستقرار حتى لو تطلب الأمر مني دعوة الشعب للنزول مرة أخرى

في يناير 2018، وجه الرئيس السيسي، تحذيرات شديدة اللهجة ضد من يحاولون العبث بأمن مصر، في مداخلة للرئيس خلال تدشين الافتتاح المبكر لإنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي، حيث قال: "لن يستطيع أحد العبث بأمن البلاد، لأن ما تحقق من أمن واستقرار لن يستطيع أحد المساس به مرة أخرى، ولن أسمح بتكرار ما حدث قبل 8 سنوات ولو تطلب الأمر مني دعوة الشعب للنزول مرة أخرى وتفويضي من أجل مواجهة الأشرار، وأنا جاد بذلك".

محاكمة المتجاوزين وسن تشريعات إذا تطلب الأمر

أكد الرئيس السيسي، ضرورة محاسبة المخالف والمتجاوز ومحاكمته، وإذا تطلب الأمر تعديل التشريعات، وذلك حتى تستقيم الأمور مرة أخرى، مشيرا إلى أن ما سبق أيا كان السبب فيه سواء 2011 أو أي شئ لن يتكرر مرة أخرى أبدا، وذلك خلال افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع "بشائر الخير": "من يقوم بفعل الأخطاء لابد أن يجري القبض عليه بسلطة القانون عن طريق احترام الجميع للقانون"، وتابع: "إذا كانت هناك 10 آلاف مخالفة، يعني 10 آلاف إنسان جرى القبض عليه".

السيسي: لو تطلب الأمر سنوزع كمامات على المواطنين لمواجهة كورونا

في يوم 7 أبريل 2020، خلال تفقد الرئيس السيسي، العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد.

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تطهير وتعقيم وسائل النقل والمواقف، مثل السكة الحديد ومترو الأنفاق، مضيفا: "دي حرب وده وقتها، ومقدرين ده، وبنحاول نعمله، لما بشوف الدنيا عاملة ازاي في الشوارع وبنزل مش حاسس من إجراءات الناس إنها مخلية بالها، وبشوف ناس مش حاطة الكمامات في الميكروباصات"، متابعا: "الكمامات لو الأمر محتاج نوزعها بنصف التكلفة أو من غيرها خالص".