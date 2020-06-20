الدولة تستعد لـ"ثانوية كورونا".. إجراءات خاصة لعبور الامتحان الصعب

ساعات وينطلق أكبر ماراثون تعليمي في مصر، عندما يتوجه في الثامنة من صباح غد 652 ألفا و289 طالبا وطالبة إلى لجان الامتحانات في مختلف المحافظات، والبالغ عددها 56 ألفا و591 لجنة فرعية، إلا أن الحدث هذا العام غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، حيث تتواكب امتحانات الثانوية العامة عام 2020 مع جائحة فيروس كورونا (covid 19)، والتي نالت من أرواح أكثر من 463 ألفا من البشر، وأصابت أكثر من 8 ملايين و800 ألف شخص حول العالم، في وقت وصل تعداد الإصابات في مصر حتى مساء الجمعة 20 يونيو 52211 حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات لـ2017، وفق إحصاءات وزارة الصحة المصرية.

ووسط كل هذه الظروف والمستجدات على مدار الساعة، سيكون طلاب الثانوية العامة وكل أجهزة وقطاعات الدولة المصرية على أهبة الاستعداد للدخول في تحدٍ جديد، يضمن سلامة الطلاب وأيضا الحرص على مستقبلهم التعليمي، وذلك بالتزامن مع سلسلة إجراءات رسمية اتخذتها الحكومة للتعايش مع آثار وتباعات انتشار فيروس كورونا، ضمن نهج عالمي لعودة الحياة لطبيعتها بمختلف البلدان، حيث يواجه العالم أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، الذي وقع في ثلاثينيات القرن الماضي، وهي كلمات جاءت على لسان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا في أبريل الماضي.

تحضيرات عدة واجتماعات ونقاشات ومجموعات عمل لخروج قرار خوض امتحانات الثانوية العامة، الذي حضر على مائدة اجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكانت آخر توجيهاته في 10 يونيو الماضي، خلال اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية المعنية، لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة خلال إجراء الامتحانات النهائية للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

استعدادات الامتحانات التي يجهز لها منذ عدة أشهر، وتوضع لها اللمسات النهائية في الأيام الماضية، جاءت بناء على خطة متكاملة عرضتها الحكومة في مؤتمر صحفي في 17 مايو الماضي، أعلن فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنَّه جرى التوافق على أن يكون موعد امتحان الثانوية العامة في 21 يونيو، وهو المؤتمر الذي أعلن فيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جميع التفاصيل الخاصة بالإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب.

وتشمل خطة الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل، العديد من النقاط، أكد عليها وزير التربية والتعليم في تصريحات له قبل 24 ساعة من انطلاق امتحانات الثانوية العامة وهي:

** تطهير جميع اللجان ومقرات إقامة المراقبين على مستوى الجمهورية** تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية لما لا يزيد على 14 طالبا لضمان ترك المسافات البينية بينهم.

** فتح عدد كبير من المقرات ومضاعفة عدد اللجان.

** تعديل جدول الامتحانات بترحيل موعد الامتحان إلى الساعة 10 صباحاً.

** دخول الطلاب اللجنة في طابور متباعد (مسافة 2 متر).

** توزيع الكمامات على الطلاب قبل دخول المدرسة، حيث سيتم توزيع 24 مليونا و37 ألفا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي

** الخضوع للمسح الحراري قبل دخول المبني المدرسي حيث تم توفير 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب.

التعليم تستعد بأجهزة المسح الحراري وتوفير الكمامات للطلاب وزيادة أعداد اللجان

وزارات وأجهزة عدة تتكاتف مع وزارة التربية والتعليم للتجهيز لامتحانات الثانوية العامة، وتأتي في مقدمتها وزارة الصحة، والتي تحمل على عاتقها مهام وقائية لحماية أرواح الطلاب، في الوقت الذي تواجه مختلف أجهزتها وطواقمها الطبية انتشار الفيروس، وخرجت وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي بالأمس، يؤكد الانتهاء من إجراءات خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة والثانوي الفني، والتي تم وضعها بالتنسيق مع كافة القطاعات المختصة بالوزارة وبالتنسيق الكامل مع وكلاء وزارة التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمشرفين على اللجان والقائمين على عملية التصحيح خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وتشمل الخطة وفق البيان الصادر الآتي:

** تواجد الفرق الطبية من أطباء وتمريض وزائرات صحيات باللجان لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

** التأكد من إجراءات التعقيم والتطهير وتوافر المستلزمات الوقائية.

** المرور المستمر على اللجان وقياس درجات الحرارة** التأكد من التهوية الجيدة للجان.

** التشديد على ارتداء الكمامات واتباع إجراءات التباعد.

**الدفع بـ560 سيارة إسعاف مجهزة تتمركز بأماكنها المحددة في محيط اللجان لنقل أي حالة طارئة.

** اتباع خطط الإخلاء المقررة لأقرب مستشفى مجهز لاستقبال تلك الحالات.

** التأكد من توافر مخزون احتياطي من المستلزمات والأدوية بمخازن الوزارة.

**فرق طبية تتابع الحالة الصحية للطلاب او560 سيارة إسعاف متمركزة في محيط اللجان.

فيما أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها بخصوص تأمين امتحانات الثانوية العامة، باعتماد خطط التأمين التي تشمل الآتي:

** الانتشار الأمني المكثف في محيط اللجان التي تستقبل الطلاب؛ لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان.

** اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان.

** عينت وزارة الداخلية تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان؛ للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدي لكل صور الخروج على القانون، ومنع أي تجمعات في محيط اللجان.

** تمتد خطة التأمين إلى كل الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق؛ لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

الداخلية اتخذت إجرائتها لتأمين عمليات نقلل أوراق الامتحان والتنمية المحلية تتابع استعدادات المحافظات

أما وزارة التنمية المحلية، والمشرفة على الاستعدادات بالمحافظات لامتحانات الثانوية العامة، فكان لها خطتها بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية، والتي أعلنتها في بيان لها، وترتكز على متابعة الاستعدادات الجارية في كافة اللجام على مستوى الجمهورية، ويشمل ذلك العديد من الأمور وفق ما ذكر البيان:

** شددت الوزارة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور الدورى على اللجان التى سيتم عقد الإمتحان بها للتأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

** التأكد من توفر التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة.

** التأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها.

** توفير كافة وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة.

** عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان.

** تقديم الدعم اللوجيستى لمديريات التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان، والتأكد من توافر المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بجميع دورات المياه.

"الكهرباء" توقف أعمال الصيانات خلال الامتحانات وتستعد بـ"الديزل" في حالات الطوارئ

أما وزارة الكهرباء والطاقة، فأعلنت اليوم، استعداداتها لامتحانات طلاب الثانوية العامة، وذلك من خلال عدة خطوات:

** وقف جميع أعمال الصيانات خلال فترة الامتحانات.

** الاستعداد الكامل لجميع وحدات الديزل المتنقلة لتكون مصدر تغذية بديلة في الطوارئ.

** تكليف جميع رؤساء شركات التوزيع التابعة لوزاره الكهرباء لرفع حالة الطوارئ لديهم، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

** تشكيل غرف عمليات لتلقي الشكاوى على مستوى الجمهورية والتدخل السريع لحلها.