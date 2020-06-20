عاملون عن وقف العمل بشركة غزل شبين الكوم: مش هنلاقي ناكل

أكد ياسر عوض أحد العاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، أن مجلس الإدارة أصدر قرارات بوقف العمل لمدة شهر، وذلك بسبب رفض العمال تخفيف القيود على العمل، والتي أقرها مجلس الوزراء في قرارات سابقة.

وأوضح "عوض" أن العمال طالبوا بعودة العمل مرة أخرى نظرًا لعدم صرف المرتبات كاملة، مما يضر بأسر العاملين، في ظل عدم وجود مورد آخر للرزق خاصة مع تقشي فيروس كورونا، مطالبًا مجلس الإدارة بتنفيذ هذا المطلب لدفع عجلة الإنتاج مرة أخرى.

كان مجلس إدارة شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد قرر إيقاف العمل بالشركة لعدم موافقة العمال على العمل بنظام 3 ورديات.

وطالبت نقابة العاملين بالشركة بقيادة حمدي نصار رئيس النقابة، بعودة العمل مرة أخرى بالشركة، مؤكدًا أنه خاطب رئيس مجلس الإدارة المهندس شوقي الصياد لتنفيذ هذا المطلب.

وأضاف "عوض"، أن مجلس الإدارة رفض صرف بعض الحوافز للموظفين بعد تقليل عدد الورديات في الشركة، ومنها منحة عيد الفطر الماضي، مشددًا على ضرورة عودة العمل مرة أخرى مع الحصول على المخصصات المالية والتي رفضت الشركة منحها للموظفين.

وأكد أن لا يمانع في عودة نظام الودريات الثلاث، لحل المشكلة ودفع عجلة الإنتاج.

فيما شدد أحد العاملين بالشركة، والذي طلب عدم ذكر اسمه، على أن العاملين وافقوا على العمل بنظام الثلاث وراديات، لكنهم فوجئوا بإيقاق العمل في نفس يوم الموافقة، وكان ذلك يوم 30 مايو الماضي.

وذكر لـ"الوطن" أن العاملين بالشركة كانوا خائفين من الإصابة بفيروس كورونا بعد إصابة عدد من زملائهم، مؤكدًا أن العاملون يبحثون عن لقمة العيش ولا يريدون المشاكل، إلا أن البعض يسعى لافتعالها بشكل مستمر.

وناشد العامل، جميع جهات الدولة بعودة العمل مرة أخرى داخل الشركة، لأنه لا يوجد دخل آخر له في ظل وباء كورونا، مؤكدًا أن الشركة يعمل بها أكثر من 3 آلاف عامل يحتاجون إلي لقمة العيش لهم ولأسرهم: "لو الشركة مفتحتش هنطلع نشحت، ومش هنلاقي ناكل".

وذكر أن شركات الغزل والنسيج في مدن كفر الدوار والمحلة وطنطا لم تعمل بنظام الثلاث ورديات حتى الآن، مؤكدًا أنه لا يمانع في عودة نفس النظام السابق لدعم الدولة.