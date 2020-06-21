مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 4 آلاف مصري عائدين على متن 39 رحلة

تشهد صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد وصول 39 رحلة استثنائية على مدار الـ24 ساعة القادمة، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 4024 مصريا عائدين من الخارج منذ توقف الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن أعداد الرحلات انخفضت اليوم بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تواصل الأعداد انخفاضها بشكل تدريجي حتى الأول من شهر يوليو المقبل، موعد استئناف الرحلات بشكل منتظم، مشيرة إلى أن الرحلات القادمة اليوم، تسيرها شركات طيران عربية، والشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج، ويخضع جميع ركاب الرحلات العائدين من الخارج للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار ويتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة، تطبيقا لتعليمات وزارة الصحة.

وفي سياق متصل واصل الجسر الجوي الاستثنائي للطيران مد جسوره، لدولة قطر عبر مسقط، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة العمانية مسقط، على متنهما 174 راكبا من المصريين العالقين في قطر، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بالمطار وصلت رحلة استثنائية رقم sm2818 لشركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، قادمة من سلطنة عمان على متنها 174 مصريا من العالقين في قطر، وخصع ركاب الرحلة إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وكانت وزارة الطيران المدني قد أعلنت عن تسيير جسر جوي لإجلاء أكثر من 3 آلاف مصري عالق بقطر كانوا قد ناشدوا الدولة لعودتهم، وتم التنسيق مع إحدى شركات الطيران العمانية التي تقوم بإجلاء العالقين من قطر إلى سلطنة عمان ثم يتم نقلهم عبر طائرات شركتي مصر للطيران وإير كايرو بواقع رحلتين يوميا.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عن عودة نحو 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك في ضوء سعي الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كل مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.