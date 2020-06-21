المطار يستقبل 518 مصريا من 3 دول

استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، 3 رحلات طيران اسثتنائية على متنها 518 مصريا من العالقين بالسعودية وإيطاليا والأردن، منذ تعليق رحلات الطيران للمطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر في المطار، إنّ هناك 3 رحلات استثنائية لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وصلت إلى مطار القاهرة، الأولى قادمة من الأردن وعلى متنها 174 مصريا، والثانية من إيطاليا على متنها 174 مصريا، والثالثة قادمة من الرياض تقل 170 مصريا.

وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اختبارات قياس درجات الحرارة على الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم لمنازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.