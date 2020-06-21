تعافي 71 مصابا بكورونا بينهم طفل في الشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة في الشرقية، خروج 71 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من بينهم طفل 3 سنوات، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 1263 حالة في المحافظة حتى الآن.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات خضعت لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفا أنه جرى التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل في المنزل، وتأكيد اتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.