الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة من الغد ولمدة أسبوع

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنّ درجات الحرارة بصدد الارتفاع اليوم نتيجة منخفض كان موجودا في شرق ليبيا وبدأ تأثيره على شمال البلاد، إضافة إلى امتداد منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على جنوب البلاد، لافتا إلى أنّ وجود المنخفضين يعمل على رفع درجات الحرارة.

وأضاف شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، على شاشة قناة mbc مصر 2، أنّ ارتفاع درجات الحرارة اليوم مؤقت، إذ تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة، وتنخفض درجات الحرارة بدءا من مساء اليوم تدريجيا، وتصل العظمى غدا 36 درجة على القاهرة بمعدل انخفاض 4 درجات مقارنة باليوم، لافتا إلى أنّ الانخفاض يستمر على مدار الأسبوع وتكون درجات حول المعدل الطبيعي.

وأشار إلى أنّ هناك استقرار في سرعات الرياح ونشاط محدود على مناطق دون الأخرى، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية أحيانا على خليج السويس والبحر الأحمر، مؤكدا أنّ الأجواء معتدلة ومستقرة خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

واوضح أنّ بداية فصل الصيف اليوم ولمدة 3 أشهر، لافتا إلى أنّ منخفض الهند الموسمي يتأرجح بين الامتداد أحيانا لمصر أو الانحسار في أحيان أخرى للجزيرة العربية وأحيان أخرى يمتد لمناطق من جنوب وشرق أوروبا، مع ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.