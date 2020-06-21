رئيس جامعة المنوفية يجتمع بإدارة مركز تسويق الخدمات الجامعية

اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بأعضاء مجلس إدارة مركز تسويق الخدمات الجامعية الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل نصار عميد العلوم والدكتور عمرو مسعد المشرف على المركز.

تم خلال الاجتماع استعراض ماتم إنجازه فى الفترة السابقة، والموافقة على تنظيم عدد من الدورات عن تنمية المهارات، وبحث سبل تطبيق التدريب عن بعد، ومناقشة إنشاء مكتب للخدمات الإلكترونية.

وناقش رئيس الجامعة سبل تطوير المركز فى ظل كاتم إنجازه خلال الفترة السابقة، ووضع تصور لتطويره واستحداث دورات تدريبية تخدم المجتمع وتلبى احتياجاته المختلفة.