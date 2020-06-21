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الشرقية: اشتباه في إصابة ملاحظ بكورونا و4 طلاب بارتفاع درجة حرارة

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نظيمه البحرواي
03:06 م | الأحد 21 يونيو 2020
أرشيفية

أرشيفية

سجلت محافظة الشرقية، اليوم، عددا من الإصابات بين العاملين والطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، بينهم ملاحظ مشتبه في إصابته بفيروس كورونا، فيما أصيب 3 طالبات وطالب بارتفاع في درجة الحرارة، إضافة إلى تعرض عامل للإغماء ومراقب بانخفاض السكر بالدم.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، لـ"الوطن": "في لجنة الثانوية العسكرية بكفر صقر أصيب الطالب "أ . م" بارتفاع درجة الحرارة لـ38، وفي لجنة مدرسة أنشاص الرمل الثانوية ببلبيس أصيبت الطالبة "و . ع" بمغص معوي وتكسير في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة".

وأكمل: "في مدرسة الجلاء الابتدائية بههيا أصيبت "ن س" بارتفاع في درجة الحرارة وجرى نقلهم إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، وفي مدرسة السادات الثانوية بنات بالزقازيق أصيبت الطالبة "ي . ي" بارتفاع في درجة الحرارة، وجرى عمل لجنة خاصة لها".

وتابع: "أصيب عدد من العاملين وهم "أ ع" بمدرسة الوحدة بالقنايات بإغماء، و"م ع" ملاحظ بمدرسة عزيز أباظة بمنيا القمح باشتباه كورونا وارتفاع في درجة الحرارة و"ص ا " مراقب بمدرسة النهضة الحديثة بفاقوس بانخفاض السكر بالدم".

وانطلق اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بمادة اللغة العربية، في العاشرة صباحا، ولمدة 3 ساعات، في 56 ألفا و591 لجنة فرعية، وتسلم الطلاب بوكليت مادة الدين، لأداء امتحانها في المنزل، كإجراء احترازي لتخفيض عدد أيام الامتحانات؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.