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محمود مسلم

تغريم 65 سائقا لعدم ارتداء الكمامة في الشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
02:26 م | الأحد 21 يونيو 2020
أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم اليوم ضبط 65 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن. أكد المحافظ علي مديرالإد

أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم اليوم ضبط 65 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن. أكد المحافظ علي مديرالإد

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضبط 65 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق اليوم الأحد، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذا للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية باستمرار حملات التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب ارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

 