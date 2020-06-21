50 شخصا في أول ساعة.. وزيرة الصحة: إقبال كبير على "100 مليون صحة"

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إنّ شعار 100 مليون صحة ذو ثقة عند المواطن المصري، مؤكدة أنّ المبادرة لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين.

وأضافت وزيرة الصحة في لقاء خاص بفضائية extra news، أنّ المبادرة بتكليف من رئيس الجمهورية لمتابعة حالات الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنّه لليوم الثاني على التوالي أشرف محافظ القاهرة على تدشين المبادرة.

وأشارت إلى أنّه في أول ساعة أقبل 50 مواطنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأكدت توفير الكشف وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال القوافل الطبية والقوافل العلاجية.

وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، سيارات القوافل العلاجية المتنقلة بحي الأسمرات بمنطقة المقطم، إضافة إلى مركز طب الأسرة "الأسمرات 1"، يرافقها اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة، في إطار متابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة "100 مليون صحة" في اليوم الثاني منذ انطلاقها.