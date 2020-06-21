الإنتهاء من 93% من إنشاءات صوامع الغلال بسعة 90 ألف طن بالحسينية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جار استكمال أعمال الإنشاءات فى صوامع الغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية والمقامة على مساحة 12 فدانا بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالي 90 ألف طن بتكلفة حوالي 250 مليون جنيها.

وأكد المحافظ على تقديم سُبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لإستكماله ودخوله الخدمة وفقاً للجدول الزمني المحدد لإنهاءه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس سامى معجل ، رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه تم الإنتهاء من جميع الأنفاق الرئيسية والفرعية بالكامل، والإنتهاء من إنشاءات ١٨ خلية بالكامل والانتهاء من عمل البرج المعدنى، وأنه جاري العمل في التشطيبات النهائية الخاصة بالمباني الإدارية، كما أنه جاري العمل في الطوب الوردي في السور الخاص بالصوامع، وفي تركيب البلاط بالموقع ككل ، كما انه تم نم نهو أعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية حيث وصلت نسبة التنفيذ 93 % وبإنتظار إطلاق التيار الكهربائي لبدء تجربة التشغيل التجريبي.