اول يوم امتحان ثانوية بالقليوبية.. لاشكاوى و6 حالات إعياء وكمامات إضافية

أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى بشأن صعوبة امتحان اللغة العربية.

وأشار إلى أن معظم الشكاوى تمثلت فى تعطل بعض بوابات التعقيم وتم إصلاحها بشكل فورى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والقيام بكافة إجراءات تعقيم الطلاب وتوفير العجز فى الملاحظين بعدد من اللجان بشكل عاجل.

وأكد عجلان أن الامتحانات سارت بهدوء ولم يحدث ما يعكر صفوها وتم حل كافة المشكلات البسيطة، مناشدا أولياء الأمور بعدم التكدس أمام اللجان حرصا على صالح الطلاب.

من جانبه قال عاطف سلامة، وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية بغرفة العمليات، إنه تم إبلاغ غرفة عمليات الوزارة ومجلس الوزراء والمحافظة وكافة الجهات المعنية بعددا من الشكاوى التى تم تلقيها خلال سير الامتحانات حيث تم حل الشكوى الواردة من مجلس الوزراء، بشأن تعطل بوابة التعقيم بلجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز بالقلج بالخانكة وتأخر تسليم الكمامات و تم رفع الأمر لرئيس عام الامتحانات بالوزارة وتم التواصل مع ادارة الخانكة وتم تسليم الكمامات واصلاح البوابات بشكل سريع حرصا على صالح الطلاب وتوفير الحماية لهم.

وأشار سلامة إلى أنه تم استدعاء الإسعاف لنقل رئيس لجنة انس بن مالك ببنها بعد اصابته بحالة اغماء بسبب الإجهاد ونقله للمستشفى، مضيفا أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم يتابعان على مدار الساعة حالة 6 طلاب اصيبوا بالإعياء داخل اللجان وتم نقل 5 منهم للمستشفيات منهم حالة لطالب بإدارة غرب شبرا تم الكشف على حرارته وتبين ارتفاعها فتم استدعاء الإسعاف له ونقله الى مستشفى التأمين الصحى بشبرا و3 حالات بإدارة بنها منهم حالتى اغماء بمدرسة بنها الثانوية بنات واعياء طالب بلجنة مدرسة بتمده بادارة بنها وعمل لجنة خاصة له لإداء الإمتحان بداخل اللجنة.

وفى ادارة الخصوص تم نقل طالبين أصيبا بحالة إعياء داخل اللجنة الخصوص الرسمية اللغات، مشيرا إلى أنه تم حصر حالات الطلاب المحجوزة بالمستشفيات عن طريق الصحة والطب والوقائي وتبين أنهما طالبين فقط بحميات طوخ وصدر 23 يوليو وتم عمل اجراءات تأجيل الامتحانات طبقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وقال سلامة إنه تم عمل حرم آمن بمحيط اللجان بعد تلقي شكاوى من تجمعات أولياء الأمور.