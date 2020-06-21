شوقي: حرمان 6 طلاب من الامتحان لمدة عامين بسبب الغش الإلكتروني

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لم يحدث أي واقعة تسريب امتحانات اليوم، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "تسريب يعني الامتحان يطلع قبل معاده وده لم يحدث منذ 2017، والناس اللي بتجمع أموال من الطلاب وتقنعهم إنهم هيجيبو الامتحان بياخدوا فلوس كتير جدًا".

وتابع: "هناك الغش الإلكتروني، وهي إننا نصور الامتحان ونبعته لناس تانية يغشوا ومسكنا 6 والعقوبة إنهم هيتحرموا من الامتحان سنتين".

وأردف: "الهيستيريا اللي بتتعمل على السوشيال ميديا، ده مش الواقع على الأرض، والمنظومة اللي عملناها على الأرض مشيت بشكل رائع، ومشاكلنا لا تتجاوز 7 مدارس بالعدد في القاهرة والإسكندرية، ومنستمدش معلوماتنا من السوشيال ميديا ونصدر تقريرًا كل يوم الامتحانات".