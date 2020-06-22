وزير التعليم: ادعاء صفحات بحصولها على "أسئلة الثانوية" احتيال ممنهج

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، زعم بعض الصفحات الإلكترونية قدرتها على تسريب امتحانات الثانوية العامة وتوفيرها للطلاب مقابل أموال، مؤكدًا أن هناك لجان إلكترونية تنصب على الطلاب من أجل تحقيق مكاسب مالية طائلة، وفي النهاية يقوموا بتسليم الطلاب إجابات فقط بدون أسئلة، وتظهر بعد ذلك أن هذه الإجابات ليست إجابة الامتحان، "ده احتيال ممنهج".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، أنه تم رصد 9 حالات غش في امتحان اللغة العربية أمس، وتم التعامل معهم وفصل جميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، وهذا الغش كان عبر قيام الطلاب بتهريب الموبيل وفتحه داخل اللجان، ولكن لم يحدث تسريب للامتحان، فالتسريب يُعني ظهور ورقة الأسئلة قبل بدء الامتحانات، أما الغش هو تصوير ورقة الامتحانات ووضعها على الانترنت أثناء وقت الامتحان.

وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم الإعلان عن رقم "واتساب" للتقدم بأي مشكلة يتم رصدها، وكتابة اسم المدرسة والمشكلة، وذلك حتى لا يتم نشر شائعات عبر السوشيال ميديا، ومن يريد عرض مشكلة يرسلها عبر هذا الرقم.

كما استنكر تكدس الأهالي أمام اللجان رغم مناشداته، " العادة أقوى من المناشدة، كانوا بيطلبوا التأجيل خوفا من كورونا، وفى نفس الوقت ينزلوا في تحدٍ سافر لكل المناشدات"، مؤكدًا أنه يوم الخميس المقبل سيقوم رجال الداخلية بمنع تجمعات الأهالي أمام اللجان.