برلمانية تناشد الطلاب وأولياء الأمور: "التزموا بالتعليمات الوقائية"

طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أولياء الأمور بالالتزام بالتعليمات الوقائية وعدم التواجد مع أبنائهم أمام المدارس منعًا للتزاحم وزيادة فرص انتقال العدوى بين الطلاب، مما يشكل خطورة بالغة على الطلاب.

وأكدت "عطوة"، في بيان لها اليوم، أن مخالفة الالتزام بالإجراءات الوقائية سواء من حيث منع التجمعات، أو عدم الحفاظ على المسافات الآمنة، سيهدر الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتأمين الطلاب أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

وطالبت النائبة البرلمانية، الطلاب بضرورة ارتداء الكمامات وعدم الوقوف مع ذويهم قبل أو بعد الامتحان والعودة مباشرة إلى المنزل.