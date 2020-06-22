بتمويل من البنك الأفريقي.. بدء أعمال تطوير منطقة الحرفيين بأبو كبير

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تتحرك بخطًى متسارعة نحو تحقيق حلم القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، وذلك بنهاية العام الجارى 2020، من خلال تنفيذ مجموعة من الخطط، يتم تنفيذها وفقا لجدول زمني محدد للانتهاء من تطوير تلك المناطق على مستوى الدولة، والتي تأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة، وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري، وتحقيق رضا المواطنين في تلك المناطق، بعد سنوات من التجاهل والإهمال.

وأوضح المحافظ أنه تم حصر جميع المناطق العشوائية وغير الآمنة على مستوى المحافظة لوضعها في قائمة المناطق التي سيتم تطويرها بالتنسيق مع صندوق تطويرالعشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، للقضاء على المباني ذات الطابع المتهالك وحفاظاً على صحة وسلامة القاطنين والمارة ولإعادة الوجه الحضاري والجمالي لمدن المحافظة.

ومن جانبه أوضح المحاسب محمد الأباصيري، رئيس مركز ومدينة أبو كبير، أنه تم أمس البدء فى أعمال الرفع المساحي والحصر للمبانى الموجودة في منطقة الحرفيين العشوائية (الزوابعية) بالمدينة للبدء في أعمال تطويرها، باعتبارها منطقة غير مخططة ويوجد بها بعض الورش المخصصة لصناعة الأخشاب، وذلك بحضور مسئولي وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة ومسئولي لجنة المنشآت الآيله للسقوط، بالتعاون مع مكتب استشارى هندسى والبنك الأفريقي الدولي.

وأضاف الاباصيري، أن البنك الأفريقي سيقوم بالتمويل المالي لتنفيذ أعمال التطوير بالمنطقة الحرفية المذكورة والمكتب الاستشاري سيقوم بعمل الدراسة الميدانية والحضارية والرفع العمراني والاجتماعي للمنطقة للوقوف على الوضع الراهن للمنطقة ومتطلباتها للخروج بالحل الأمثل لتطويرها.

أوضح رئيس المركز، أن هناك فريق عمل مكون من 12 فردا يقومون بتنفيذ أعمال الرفع المساحي والعمراني للمنطقة المذكورة منذ أمس، والمستمرة لمدة أسبوع لوضع الخطة الملائمة لتطوير المنطقة (الزوابعية)، وذلك فى إطار الخطة الموضوعة من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء للقضاء على المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.