فلسطين تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي اليوم يرتفع إلى 142 حالة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في محافظة الخليل، اليوم، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 142 إصابة.

وذكرت "الكيلة" في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن من بين الإصابات 21 إصابة في حلحول، و29 في يطا، و3 إصابات في مدينة الخليل، و3 إصابات في نوبا، وإصابة في السموع، وإصابة في تفوح، وإصابة في سعير، وإصابة في بيت أولا.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن بذلك يرتفع مجمل الإصابات في فلسطين إلى 1170 حالة، فيما سجلت 3 حالات تعافٍ جديدة في محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة حالات التعافي إلى 597 حالة.