السجن 7 سنوات للاعب كرة قدم شهّر بفتاة ونشر صورها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة لاعب كرة قدم بفريق وادي دجلة بالحبس 7 سنوات، بتهمة نشر صور خادشة لفتاة وابتزازها والتشهير بها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وباسم جويش، وسكرتارية فيلبس صبحي، وتامر عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية إلى شهر يناير الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا من فتاة عمرها 19 عامًا، تتهم فيه "ع . ج . م"، 22 عامًا لاعب كرة قدم في وادي دجلة بنشر صور خادشة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وابتزازها.

تم ضبط المتهم، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.