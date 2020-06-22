صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة 3 أشهر بالشرقية

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، جولات ميدانية بمختلف أنحاء المحافظة، لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة، وتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحرير قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة.

ومر وكيل الوزراة على المراكز الطبية بكل من مدن الحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبو عمر، وأبو كبير، وفاقوس، وتم الاطمئنان على سير العمل، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بهذه المراكز.

وأوضح وكيل الوزارة أن المبادرة الرئاسية لحملة "100 مليون صحة" لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عامًا فأكثر، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية.

وأشار "مسعود" إلى تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث وتخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، إضافة إلى العيادات المتنقلة، موضحًا صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر مقبلة، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضى غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية.