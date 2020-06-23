لأصحاب الأمراض المزمنة.. خطوات الاستفادة من مبادرة الرئيس 100 مليون صحة

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، منذ أيام، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة، للكشف عن أصحاب الأمراض المزمنة، وهم الفئة الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، الجائحة التي تهدد العالم حاليا، وتشمل المبادرة عدة خدمات منها استقبال المرضى، والفحص الآمن، وصرف العلاج بالمجان.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة، فأن المبادرة ستتم على عدة مراحل، نستعرض "الوطن" خطوات استفادة أصحاب الأمراض المزمنة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة.

محافظات المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون صحة

بدأت المبادرة أمس، في 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، حيث يتم فحص ومتابعة حالات أصحاب الأمراض المزمنة، حفاظًا على حياتهم.

ومن المقرر أن تستكمل المبادرة، خلال أيام، في 5 محافظات أخرى هي الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة، لتقديم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة.

الفئات المستفيدة من مبادرة الرئيس

هي الأمراض التي تصيب الإنسان، وتستمر لفترات طويلة، مثل السكري، الضغط، أمراض القلب، وغيرها من الأمراض التي تسبب ضعف مناعة الإنسان.

وتستهدف الحملة هذه الفئات بالذات، بعد تأكيد وزيرة الصحة هالة زايد، ارتفاع حالات الوفيات بين أصحاب الأمراض المزمنة المصابين بفيروس كورونا.

أماكن الكشف وصرف العلاج

إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة في المحافظات التي بدأت بها المبادرة فيجب التوجه إلى أقرب وحدة صحية أو مركز طبي أو مستشفى لمتابعة حالتك الصحية، وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمين، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان.

كيفية معرفة أماكن الكشف في المبادرة

وتوفر الصحة إمكان معرفة أماكن العلاج، بوسيلتين هما..

الأولى الدخول على تطبيق صحة مصر لمعرفة مكان الصرف

الطريقة الثانية التوجه إلى المستشفى الخاصة بالمريض.

الخدمات المقدمة لمبادرة 100 مليون صحة

تقدم مبادرة الرئيس خدمات مهمة لأصحاب الأمراض المزمنة، أبرزها:

متابعة الحالة الصحية للمرضي لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

صرف العلاج لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي

إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، حيث تعاقدت الوزارة مع تلك المراكز والمعامل لتقديم الخدمة والتيسير على المواطنين.

تجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

تخصيص ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات واتباع أساليب مكافحة العدوى.