"الناظر": مش أي أعشاب تبقى دواء.. وهناك نباتات مميتة

علق الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، على بيع تركيبات أدوية في الصيدليات لعلاج كورونا، قائلا: "الموضوع لم يعد صيدلية، فهناك شخص كيماوي يدّعي أنّه باحثا في أحد المراكز البحثية، جهز تركيبة دوائية ويبيعها للناس بـ1000 دولار أو 16 ألف جنيه"، متابعا: "إحنا طلعنا من أي منطق في الدنيا".

وأضاف الناظر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ مثل هؤلاء الأشخاص يستغلون جائحة كورونا ويتاجرون بآلام الناس لإعطاؤهم مركبات كيماوية لا يعلم أحد مدى تداعياتها على جسم الإنسان، كما أنّه لم يأخذ تصريحا من وزارة الصحة: "الموضوع في منتهى الخطورة، وفيه ناس ولا هما كيماويين ولا صيادلة، وبدأوا يقولوا إحنا عندنا تركيبات".

وطالب الناظر، المواطنين، بأخذ رأي الأطباء البشريين المتخصصين: "أنا طبيب أمراض جلدية لما حد بيسألني على علاج لكورونا بقوله معرفش، لازم دكتور الأمراض الصدرية هو اللي يرد أو دكتور وبائيات متخصص، إزاي ألجأ لحد مش طبيب وازاي آخد حاجة مش مسجلة ولا داخليا ولا عالميا".

وأكد أنّ الأدوية التي يتم الإعلان عنها حتى الآن تحت الاختبار، ولم يعتمد أحد منها رسميا: "إن شاء الله قريب يكون في دواء، بس لحد دلوقتي لسه"، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء من يدّعون امتلاكهم تركيبات أدوية تعالج كورونا، لأنها قد تؤدي للوفاة، كما أنّ 90% من مصابي كورونا يشفون منه.

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، أنّ التحذير يشمل التركيبات العُشبية، "الأعشاب دي في بعضها يحتوي على مواد سامة، فيه نباتات الإنسان لو أكلها يموت، ومش أي حاجة اسمها أعشاب تبقى دواء".