برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن مرضى الغسيل الكلوي: بعض المستشفيات ترفض استقبالهم

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول معاناة المصابين بالفشل الكلوي، وذلك بسبب الخوف من المعاناة في بعض وحدات الغسيل الكلوي التي ترفض استقبالهم بسبب فيروس كورونا.

وأوضح أن بعض المستشفيات ترفض إجراء غسيل كلوي أو أي عمليات أو قسطرة لمريض قلب أو صدر أو أي جراحة إلا إذا أحضر المريض شهادة تفيد خلوه من كورونا، وهو ما يتنافى مع كل المعايير المهنية والإنسانية.

وأشار زين الدين إلى ما أكدته الدراسات الحديثة وهو أن فيروس كورونا يؤثر على الكلى والقلب والجهاز العصبي والدم والجهاز الهضمي. كما تؤكد أن الأشخاص المصابين بأمراض الكلى أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المُستجد، ووفقًا لعدد من الأطباء إذا كان المريض يتلقى العلاج بالغسيل الكلوي ويعاني من مشاكل صحية أساسية، فربما يكون عرضة لخطر الإصابة بـ"كوفيد 19".

وطالب النائب بالاهتمام بإنقاذ المريض أولاً، ولا مانع من أخذ عينة دم لفحصها بشكل سريع، وإذا ثبتت إيجابيته يتم التعامل معه بحذر شديد وبكل الضوابط الوقائية، داعيا الجميع إلى التعاون مع الدولة، مؤكدا أن ما تقدمه الحكومة في مواجهة الجائحة ليس بالقليل، بل يفوق ما قدمته دول كثيرة متقدمة علميا وطبيا ومزدهرة اقتصاديا.

وأكد ضرورة إيلاء عناية خاصة لمرضى الفشل الكلوي، حيث يضطر المصابين به ‏للتردد ثلاث مرات أسبوعيا لإجراء غسيل الكلى، وهو ما يستلزم ‏وجودهم في المستشفى لساعات طويلة في اليوم، وهو ما يتوجب معه اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتهم من العدوى.