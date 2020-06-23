88 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1284 حالة.

وأوضحت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أنّ الإصابات توزعت على عدة مدن، ففي القدس سجلت 11 إصابة، و74 إصابة في محافظة الخليل (30 مدينة الخليل، 31 دورا، 4 الظاهرية، 2 السموع، 1 الرماضين، 6 بيت عوا)، وإصابة في طولكرم، وأخرى في رام الله والبيرة، وإصابة في نابلس، فيما تم تسجيل 15 حالة تعاف في مدينة القدس.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1,284 إصابة، بينها 663 إصابة ما زالت تحت الرعاية، فيما بلغت حصيلة حالات التعافي 616، وحالات الوفاة 5.