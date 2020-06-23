التوصل لهوية طلاب "صورة الغش الجماعي" بالثانوية.. واستبعاد رئيس اللجنة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنَّه تم التوصل لهوية الطلاب و"بوكليت المادة" للصورة التي تمّ تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس الأحد 2020 يونيو 21، أول أيام الامتحانات وهم يؤدون الامتحان بصورة جماعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال متابعة سير العمل بلجان سير الامتحانات عن طريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم وغرف العمليات بالمديريات والإدارات التعليمية.

وأكّدت وزارة التعليم، في بيان أصدّرته اليوم، أنَّه تمّ إجراء تحقيق عاجل للواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية بداية من استبعاد رئيس اللجنة، مشددة على أنَّه سيتمّ استكمال باقي الإجراءات بالنسبة للطلاب والملاحظين باللجنة حرصًا من الوزارة علي تطبيق القانون وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كما جرى رصد بعض التجاوزات في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات التي من شأنها ظبط أعمال الامتحانات داخل لجان السير ومنها استبعاد كلاً من (م.ش.س.م) رئيس لجنة المحمدية الإعدادية بنين بإدارة وسط التعليمية و(أ.أ.ع.أ) رئيس لجنة كفر الشيخ التجارية بنات و(ع.ح.ح.ع) المراقب الأول بلجنة كفر الشيخ التجارية بنات.

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّه تمّ التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتقنين الإجراءات القانونية حيال ضبط القائمين على إدارة صفحات الغش الإلكتروني وكذا المجموعات التي تستخدم في الغش الإلكتروني عبر التطبيقات المختلفة.

من ناحية أخرى، أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (STEM) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية) بإجمالي عدد 907 طلاب/ طالبات في 11 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثاني لامتحانات طلاب مدارس (STEM) بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أنَّ يوم الأربعاء الموافق 2020 يونيو 24 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولي) بإجمالي 227 طالبًا/طالبة.