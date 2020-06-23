نائب: قرارات الحكومة بعودة الحياه تدريجيا تتطلب مزيدا من الالتزام

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن حزمة القرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء بشأن عودة الحياة تدريجيا وإعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25%، مشيرا إلى أن هذه القرارات تستهدف عودة الحياة بشكل تدريجي دون التأثير على خطة تحرك الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المسعود، في بيان له، أن هذه القرارة تستلزم حرص شديد من قبل المواطنين والعمل على تنفيذها في إطار الالتزام بالإجراءات الوقائية والعمل على الحفاظ إلى ارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافات التباعد في الميادين والشوارع.

ولفت المسعود أن عودة الحياة بشكل تدريجي لا يعني أن مرحلة الخطر قد ولت، ولكن الاتجاه نحو إعادة الحياة تدريجيا لا بد من أجل تعويض الخسائر وعودة أرزاق المواطنين.