"الوزراء": مواعيد إغلاق المحال والمطاعم والمقاهي ستكون دائمة

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن قرارات توقيت عمل المحال التجارية والمولات والتي تنتهي في 9 مساء وقرارات انتهاء عمل المطاعم والمقاهي في 11 مساء ستكون قرارات دائمة.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" إن قرار مواعيد عمل المطاعم والمقاهي قرار تنظيمي وأن مصر تتجه لأن تكون هذه هي المواعيد الرسمية للمحال التجارية والمطاعم مثلما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأوضح سعد أن قرار مواعيد الإغلاق سيتم تغيره بين الصيف والشتاء وأنه سيتم مد هذه المواعيد في المحافظات السياحية، مضيفًا أن قرار إغلاق المقاهي في العاشرة مساء سيكون نهائيا، معتبرًا أن القرار يعمل على تنظيم فتح وغلق المحال والحفاظ على الطاقة في مصر.

وتابع: "بيوفر طاقة البلد ومبتستنزفش في أنشطة غير منتجة"، مضيفًا: "الجلوس على مقهى بعد 10 مساء، أي إنتاج يعود على الدولة من الكلام ده".

وأشار سعد إلى أن فيروس كورونا جاء فرصة لتطبيق هذه الإجراءات "كورونا جاءت لنا فرصة ذهبية لتطبيق القواعد ودي هتستمر وهتتحرك في الصيف والشتاء".