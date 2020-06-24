استخدام 15 الف لتر مواد مطهرة لتطهير قرية كفر العجايزة بقويسنا

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، توفير 15 ألف لتر مواد مطهرة والدفع بـ3 نافوري لتطهير شوارع قرية كفر العجايزة بقويسنا بواسطة أفراد السلامة والصحة المهنية.

وشملت عملية التطهير جميع شوارع القرية بالإضافة إلى جميع منازل المصابين والمتوفين بناءً علي التقرير الصادر من مديرية الصحة بالمنوفية والذي يفيد بظهور عدد كبير من حالات الإصابة والوفيات بالقرية.

وأضاف حفاظاً علي صحة العاملين واتخاذ كافة التدابير الوقائية لهم تمكن فرع الشركه بأشمون من تطهير محطة مياه سنتريس الحديد والمنجنيز، وأكد نجيب أن اتباع ذلك يأتي كأحد أشكال المشاركة المجتمعية للمشاركة في الجهود التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.