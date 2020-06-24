التموين: عمرنا ما كان عندنا نقص في سلعة.. وسعر الكمامة سيكون في متناول الجميع

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ السلع الأساسية للمستفيدين من الدعم، هو جزء من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والوزارة، ويوجد 19 منتجا متاحا للمستفيدين من الدعم، وجرى إضافة منتج جديد وهو الكمامات، نظرا لجائحة فيروس كورونا لمن يرغب في شرائها.

وأضاف عشماوي، خلال حوار ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ سعر الكمامة سيكون في متناول الجميع، أي في حدود من 3 إلى 4 أو 5 جنيهات، حسب جودتها، وسيكون هناك أنواع للكمامات طبقا لمواصفات وزارة الصحة.

وأشار إلى أنّ هناك مواصفات ومحددات ومعايير للكمامة القماشية، التي تستخدم أكثر من مرة بعد غسلها وكيها، لافتا إلى أنّ تلك الكمامات سيتم إتاحتها لبقالي التموين أو المنافذ التموينية، موضحا أنّ أي منتج تطرحه وزارة التموين يكون له محددات ومعايير: "عمرنا ما كان عندنا نقص في سلعة أو منتج على مدار السنوات الماضية".