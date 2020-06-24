اليوم.. حفل لريويتشي ساكاموتو ضمن فعاليات مهرجان كان

يحيي صانع الموسيقى وكاتب الأغاني الياباني ريويتشي ساكاموتو، حفلا في الساعة السابعة مساء، ضمن عروض سوق مهرجان كان الافتراضي، ويعرض الحفل لايف عبر موقع كان وصفحة المهرجان الرسمية عبر فيس بوك.

ويقام سوق أفلام مهرجان كان "أون لاين"، بعد إلغاء الدورة بسبب تفشي فيروس كورونا، ويهدف إصدار هذا العام إلى الاستمرار في دعم صناعة السينما ومحترفيها.

يجمع سوق كان أكثر من 8500 مشارك، ويتم تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت، وتتوفر حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل، بحسب الموقع الرسمي لمهرجان كان، وتنتهي الفعاليات يوم 26 من الشهر الحالي.

ويوفر السوق فرصًا لحضور أكثر من 150 حدثًا، بجانب محادثات نقاشية رئيسية، واجتماعات سريعة ومناقشات مائدة مستديرة، إضافة إلى الحفلات الموسيقية الحصرية من مؤلفي الأفلام والموسيقيين.

وريويتشي ساكاموتو، 67 عاما، ولد في توكيو، وألف الموسيقى لعدد كبير من الأفلام، وحصد جائزة أوسكار مرة عن فئة أفضل موسيقى عام 1988 عن فيلم The Last Emperor.

وحصد ريويتشي ساكاموتو جائزتي جولدن جلوب، وترشح لبافتا 3 مرات وحصدها مرة، إضافة إلى عدد كبير من الترشيحات الأخرى.