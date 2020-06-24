الإسعاف: نحتاج إلى ضم مسعفين وسائقين لتغطية المناطق والمدن الجديدة

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إنه تم زيادة الخدمات مع انتشار فيروس كورونا، مع زيادة فريق للمتابعة والتقييم لضمان خدمة متميزة للمرضى، لافتا أن سيارات الإسعاف تحتوى على بدل الوقاية التي تستخدم في التعامل مع فيروس كورونا وتم امدادنا ببدل وقاية جديدة، بالإضافة إلى الكمامات والقفازات ويتم صرف هذه الإمدادات كل يومين.

وأضاف رئيس هيئة الإسعاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية ten، أن هيئة الإسعاف تتعاون مع منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الخدمة وتقييمها لتحسينها للأفضل، مشيرا إلى أنه يوجد 560 سيارة إسعاف مخصصة لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية وتتفاوت أعدادهم من محافظة إلى أخرى.

وأشار إلى أن هناك 3500 مسعف وسائق ومشرف يعملون على أرض الواقع، مضيفًا محتاجين 2000 مسعف آخرين و1000 سائق خاصة بعد تطوير شبكة الطرق في القاهرة وفتح مدن جديدة كالعاصمة الجديدة وغيرها واستحداث أكثر من 89 نقطة إسعاف على الطرق الرئيسية الجديدة، ولذلك نحتاج لمضاعفة أعداد العاملين بالهيئة.