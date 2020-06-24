BIMCO تشيد بمعدلات أداء قناة السويس رغم كورونا

حظي أداء قناة السويس في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ مطلع العام الحالي، باهتمام عالمي وإشادات دولية من قبل العديد من المنظمات البحرية، أحدثها التقرير الصادر عن منظمة (BIMCO) المجلس البحري البلطيقي والدولي، الذي يعد أكبر تجمع دولي للنقل البحري في العالم.

وذكرت هيئة قناة السويس، في بيان صحفي اليوم، أنّ التقرير الذي أعده بيتر ساند كبير محللي النقل البحري بالمنظمة العالمية تحت عنوان "ارتفاع حركة الملاحة بالقناة رغم تفشي فيروس كورونا المستجد"، استهدف تحليل مؤشرات أداء حركة الملاحة بالقناة بشكل عام مع إلقاء الضوء على 3 محاور أساسية تتعلق بمعدلات عبور كل من سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الحاويات.

وفي مستهل التقرير، أشاد كبير محللي النقل البحري بالمنظمة العالمية بالمؤشرات العامة لأداء قناة السويس، إذ سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة ارتفاعا قدره 8% في أعداد السفن العابرة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2020، رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا، ثم تطرق بعد ذلك إلى نجاح قناة السويس في تسجيل ارتفاع في معدلات عبور سفن الصب الجاف بنسبة تقترب من 42%.

وأوضح التقرير، أنّ إحصائيات الملاحة سجلت في الفترة من يناير إلى مايو 2020 عبور 2129 سفينة صب بزيادة قدرها 607 من السفن، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك رغم الأحوال المضطربة للسوق العالمي لتجارة الصب الجاف، ما يشير إلى نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة الخاصة بسفن الصب، فضلا عن إجراءات المنظمة البحرية الدولية بتقليل نسبة الكبريت في الوقود، ما شجع على الرحلات القصيرة لتوفير الوقود المستخدم.

كما استعرض التقرير ارتفاع معدلات عبور ناقلات البترول عبر القناة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما شكل عبور ناقلات البترول ما يقرب من 29% من إجمالي حركة عبور السفن في القناة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، في ظل زيادة الطلب وتشريعات المنظمة البحرية الدولية IMO بخصوص نسبة الكبريت.

وعن مدى تأثر تجارة الحاويات العالمية من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانعكاساتها على معدلات عبور سفن الحاويات في القناة، أوضح التقرير تضرر سوق تجارة الحاويات بشكل بالغ من أزمة فيروس كورونا، ما دفع العديد من الخطوط الملاحية إلى تقليص الطاقة الاستيعابية العاملة عن طريق إلغاء العديد من الرحلات، ما تشير إليه نسبة سفن الحاويات المتوقفة عن العمل والتي تصل إلى 11,6% من أسطول سفن الحاويات العالمي، فيما تواجه النسبة المتبقية من الخطوط الملاحية العاملة صعوبات وتحديات تشغيلية عديدة جعلها تلجأ إلى زيادة نولون الشحن لتغطية النفقات التشغيلية المرتفعة والتي لا يعوضها في المقابل سوى بديل زيادة الطلب على تجارة الحاويات وهو ما يشهد تراجعا حادا في الآونة الأخيرة.

بدوره، أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في البيان، أنّ قناة السويس نجحت في تعزيز مكانتها الرائدة وكسب ثقة المجتمع الملاحي والعملاء من الخطوط الملاحية من خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد وفق نهج علمي ومدروس، قائم على فتح قنوات اتصال مع العملاء لتحقيق المصالح المشتركة، وتبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة للتيسير على العملاء وتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب في تلك الفترة، من خلال تفعيل حزمة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الرسمي للهيئة وأبرزها خدمة طلب عبور السفن.