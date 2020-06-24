وزير الأوقاف: تغيير صيغة الأذان فجر السبت.. عدا ظهر الجمعة

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه سيتم تغيير صيغة الأذان فجر يوم السبت المقبل بالعودة إلى صيغته الطبيعية، عدا ظهر يوم الجمعة حيث تظل الصيغة فيه كما هي.

وأضاف، في بيان له: تتم صلاة الجمعة ظهرًا بالمنازل إلى أن يأذن الله تعالى برفع تعليق إقامتها، مؤكدا أن ذلك مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة .

وقال وزير الأوقاف إنه شخصيا وجميع العاملين بالوزارة في خدمة بيوت الله (عز وجل) وضيوف بيوته متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع ، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح بيوت الله عز وجل وخدمتها، مرضاة لله رب العالمين، معربا عن سعادته وسعادة جميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد .