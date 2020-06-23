وزير الأوقاف للمصريين: ساعدونا بالانضباط لاستكمال فتح المساجد

علق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على عدم إدارج صلاة الجنازة فى الفتح الجزئى للمساجد قائلاً: "عاوزين ربنا يكرمنا ونسمح بكل الصلوات ساعدونا بالانضباط من أجل استكمال بقية فتح المساجد".

وأضاف "جمعة"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصلين فى حال التزامهم بالقواعد الصحية وعلامات التباعد، ستساعد الوزارة فى الاستمرار أكثر والسماح بصلاة الجنازة، وتابع: "لو الناس التزمت بقواعد هنكمل إجراءات الفتح.. فى حال عدم التزام المصلين بالقواعد المتبعة من حق الإمام غلق المسجد".

وتابع وزير الأوقاف أن "ما يحدث الآن فى صالح المواطنين وما نطلبه هو الالتزام، ويوم أن نسمح بصلاة الجنازة لن تكون فى أوقات الفرائض الخمس، هذا عندما نفكر فى عودتها وسوف نحدد لها أوقاتا معينة بعيدة عن أوقات الفرائض الخمس، اللى هيرجع كل حاجة حكمنا على الانضباط".