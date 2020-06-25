تفاصيل إحالة مسؤولي الحملة الميكانيكية بالمنوفية للنيابة

"استغلال أعمال وظيفتهم، وإنشاء شركة باسم أبناء فني الحملة، ومشاركتهم لشركة أخرى، لإسناد أعمال توريد وإصلاحات، وصيانة وهمية للشركتين، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام، وإصدار أوامر الدفع بمبلغ ما يزيد عن 279 ألف جنيه"، كل هذه التهم وغيرها، تم توجيها إلي الحملة الميكانيكية في بركة السبع بقرار محافظ المنوفية، بتحويل المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة، حول الواقعة.

وشملت إحالة المتهمين للنيابة، قيامهم بمخالفات التلاعب في المستندات، وإجراء عمليات صيانة وهمية، لمعدات الحملة الميكانيكية، بهدف الاستيلاء على المال العام، خلال المدة من 31/ 7/ 2019، حتى 24/12/2019، وفقاً لما اتضح بعد مراجعة مستندات الحملة (إذن الاضافة وإذن الارتجاع ومخزن المرتجع)، بمبلغ ما يزيد عن 154 ألف جنيه.

وكذا عمل 181 خط سير وهمي للسيارات، أرقام 8317، 6589 خلال المدة من 26/11/2018، وحتى 10/12/2019، لاستخدامات شخصية خارج نطاق العمل، وفقاً لخطوط السير باستهلاك مواد بترولية، بإجمالي مبلغ 25 ألف و500 جنيها، بخلاف ما لحق بالسيارتين من أضرار نتيجة هذا الاستخدام، بما يمثل ذلك إضرار بالمال العام.

كما تلاعب رئيس الحملة، بسجلات الزيوت بهدف الاستيلاء علي كميات منها، وصرف زيوت مختلفة الأصناف، بالزيادة بلغ قيمتها 122 ألف و883 جنيه، والاستيلاء على هذه المبالغ، وكذا قيامه بالتلاعب بالمستندات، للاستيلاء على قطع غيار معدات، وجدت بمكتبه تم إنهاء إجراءات صرفها وتركيبها، وارتجاعها مستنديا، دون حدوث ذلك بمبلغ 68 ألف 297 جنيه، وتم التحفظ عليها بمخازن الوحدة بصفة أمانة لحين التصرف فيها.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على استمرار مكافحة الفساد المالي والإدارى، والتصدى بكل حزم للمخالفين، واتخاذ إجراءات رادعة، حفاظا على حقوق المواطنين، مشددا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

مخالفات كثيرة شملها قرار الإحالة، تضمنت عدم قيام مدير قسم المشتريات، وعدد من موظفي القسم بمهام عملهم الوظيفية، وهي إحضار عروض الأسعار، وتركها للعاملين بالحملة الميكانيكية، ما سهل لهم إسناد بعض الأعمال، إلى شركة خاصة لأحد المخالفين، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام.

كان تقرير أعدته الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام، عقب ورود مذكرة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، المرفق به تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم (29) لسنة 2020، لمراجعة سجلات الحملة الميكانيكية، وعمليات الصيانة واستهلاك الوقود، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع.

الجدير بالذكر، أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أحال عددا من المسئولين بالحملة الميكانيكية، وقسم المشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع إلى النيابة العامة، لإعمال شؤنها حيال وقائع متمثلة في تلاعب المختصين في السجلات وإرتكابهم مخالفات ووقائع مالية وتحايلهم علي القوانين ذات الصلة والتعليمات واللوائح بإسناد أعمال توريد وإجراء أعمال صيانة وهمية بهدف التربح والإستيلاء والعدوان غير المشروع على المال العام.