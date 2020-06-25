إصابة مدير حميات زاوية الناعورة ووكيل حميات منوف بكورونا

أصيب الدكتور جمال رشاد مدير مستشفى حميات زاوية الناعورة، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور بعض الأعراض عليه، وتم تطبيق إجراءات العزل التابعة لوزارة الصحة.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدكتور محمد حسب النبي وكيل مستشفى حميات منوف أصيب بفيروس كورونا، بعد ثبوت الإصابة عليه بعد إجراء التحاليل اللازمة.

وسجلت محافظة المنوفية، عدد من الإصابات بين قيادات مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حيث تم تسجيل إصابة الدكتور عبدالباري العجيزي مدير عام الطب العلاجي، والدكتور أحمد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف، ومدير مستشفى الشهداء، ومدير الطب العلاجي، بالإضافة إلى عدد من الإصابات الأخري بين القيادات.