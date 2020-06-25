صور.. تكدس أمام لجنة للثانوية العامة بطوخ وسط غياب تام للتنظيم

شهدت اللجنة الفرعية للثانوية العامة بمدرسة العمار الثانوية التابعة لإدارة طوخ التعليمية، تكدسا شديدا للطلاب وسط غياب تام للتنظيم أمام اللجنة بالرغم من وجود الحواجز الحديدية لتنظيم دخول وخروج الطلاب.

وأشار طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم التشديد على مديري الإدارات ورؤساء اللجان بتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم، بتواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف وتكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وذلك لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة وتنفيذ الحرم الأمن للجنة.

وشدد عجلان على تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتى الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين وتواجد كل من المعاونين وعاملين والعضو القانوني باللجنة لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية وذلك تحت مسئولية وإشراف مراقب أول اللجنة.