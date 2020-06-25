"شعراوي" و"الهجان" يتابعان دخول طلاب الثانوية للجان الامتحانات بشبرا

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال امتحانات الثانوية العامة بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية حيث زارا لجنتي مدرستي الثانوية بنات بشارع 15مايو والإعدادية بنات بشارع المرأة المعيلة.

واطمأن الوزير خلال الزيارة على إجراءات دخول الطلاب للجان وخضوعهم للتعقيم والتطهير من خلال البوابات الإليكترونية وتسلم الكمامات وأدوات التعقيم والوقاية داخل اللجنة.

وأكد الوزير خلال الجولة على ضرورة تنظيم دخول الطلاب ومنع التكدس ومراعاة الإجراءات الاحترازية، ونبه على أهمية وجود معلمين وإداريين خارج اللجنة لتنظيم دخول الطلاب موجها الشكر لمديرية التعليم علي توفير 5 معلمين بكل مدرسة لهذا الغرض حيث ارتدوا ملابس مميزة للقيام بهذا الدور.

شارك في الجولة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ومسؤولي الامتحانات باللجان.

فيما أشار طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه تم التشديد على مديري الإدارات ورؤساء اللجان بتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعلم، بتواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف وتكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير 10 من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير وذلك لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة وتنفيذ الحرم الأمن للجنة.

وشدد عجلان على تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتى الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين وتواجد كل من "المعاونين وعاملين والعضو القانوني باللجنة لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية وذلك تحت مسئولية وإشراف مراقب أول اللجنة.