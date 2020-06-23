لتقوية المناعة.. مصادر طبيعية للفيتامينات والزنك بدلا من الأدوية

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، وجهت هيئة الدواء المصرية اهتمامها الأكبر لنشر الوعي بين المواطنين للاستخدام الأمثل والآمن للدواء، وتجنب الإفراط في تناول المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على الفيتامينات والزنك والمعادن بهدف رفع المناعة.

وفي ضوء ما تقدمه "الوطن" لمتابعيها من خدمات يومية، نستعرض نصائح هيئة الدواء المصرية لاستبدال المستحضرات التي تحتوي على فيتامينات بالمصادر الطبيعية لها الموجوده في الغذاء، وتتمثل في الآتي:

المصادر الطبيعية لفيتانين "د"

- يجب تناول كوب بقدر 250 مل من اللبن الطازج يوميًا.

- تناول 250 مل من عصير البرتقال الطازج.

- الحرص على تناول 85 جرامًا من الكبد البقري المطهي.

- ضرورة تناول بيضة واحدة يوميًا.

- كما يمكن أن نجد فيتامين "د" في سمك السردين، أو التونة أو الماكريل المعلب.

المصادر الطبيعية لـفيتامين "ج"

- تناول ثمرة من ثمرة الفلفل الأحمر والأخضر والأصفر.

- الحرص على تناول الكميات المناسبة من نبات القرنبيط.

- ضرورة تناول ثمرة من الكيوي ما بين كل فترة والأخرى.

- تناول ثمرة من البرتقال، والجوافة والليمون.

المصادر الطبيعية للزنك

- تناول 64 جرامًا من الفاصوليا البيضاء والخضراء.

- الحرص على تناول 64 جرامًا من العدس.

- ضرورة تناول 85 جرامًا من لحم الدجاج.

- تناول 85 جرامًا من اللحم البقري.

- الحرص على تناول 64 جرامًا من الفول بين كل فترة وأخرى.

- من المفيد تناول 64 جرام من بذور السمسم، و64 جرام من حمص الشام.