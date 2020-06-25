عاجل.. ضبط 3 طلاب صوّروا أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية الأولى لتسريبها

رصدّت غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بعض طلاب الثانوية العامة صوّروا بعض أجزاء من أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت غرفة العمليات في بيان لها، أنَّه تمّ ضبط الطلاب "ي.م.أ" بإدارة العبور بمحافظة القليوبية، و"ع.ف.ع" من إدارة الدلنجات بمحافظة البحيرة، و"م.س.س" بإدارة بني سويف بمحافظة بني سويف، وجار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الطلاب.

وتداولت بعض صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، نموذج امتحان زعمت أنّه خاص بمادة اللغة الإنجليزية التي يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانها من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الواحدة ظهرًا.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ غرفة العمليات التابعة للوزارة، تتابع أولًا بأول مع الجهات المعنية للوقوف على حقيقة التسريب من عدمه، ومن ثم ضبط الأشخاص المروجين للتسريب، ومعاقبة المسؤولين عن اللجان التي وقع فيها التسريب أو الغش.