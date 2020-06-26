وزير الأوقاف: نسأل الله ألا يحرمنا بيوته وألا يرينا غلقها مرة أخرى

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للعاملين بالوزارة على جهدهم في عمليات تعقيم المساجد على مستوى الجمهورية، استعدادا لعودة صلاة الجماعة اعتبارا من غدا السبت.

وقال الوزير في بيان له: يقول الحق سبحانه وتعالى: "ولا تبخسوا الناس أشياءهم" وللإنصاف فإنني أحيي الهمة التي يعمل بها رجال الأوقاف استعدادا لفتح المساجد وأشهد أن هناك رجالا كثيرين منهم يعملون بقلوبهم قبل أيديهم ابتغاء مرضاة الله، فرحين بعمارة بيوته سبحانه وتهيئتها للركع السجود، هكذا أرى عملهم، والله من وراء القصد، وهو حسبنا وحسيبهم وكافينا وكافيهم، ونسأله الرضا والقبول، وألا يحرمنا بيوته وألا يرينا غلقها مرة أخرى.