غرفة عمليات مركزية للأوقاف لمتابعة إعادة فتح المساجد غدا

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة إعادة فتح المساجد في الساعات الأولى من صباح غد السبت.

وقال "طايع" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الغرفة المركزية سيتبعها 27 غرفة فرعية بالمحافظات، يترأس كل منها مدير عام الأوقاف بالمحافظة، للتأكد من تطبيق قرارت الأوقاف، وتشمل وجود علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، وعدم المصافحة أو المعانقة، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر.

كذلك يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسؤولية اثنين من العاملين بالأوقاف، سواء إمام وعامل، أو خطيب مكافأة وعامل، أو مقيم شعائر وعامل، أو مؤذن وعامل، أو مفتش وعامل، أو مدير إدارة وعامل، أو رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسؤولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.

وحذرت الوزارة، من مخالفة هذه التعليمات، وإحالة أي مخالف إلى لجنة القيم بالقطاع الديني، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.