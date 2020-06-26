إقرارات لإلزام أصحاب المحال باشتراطات الفتح.. والغلق الفوري للمخالفين

قامت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمناسبة الاستعداد لتنفيذ قرار فتح التعامل المباشر مع الجمهور اعتبارا من غد، بالمرور من اليوم لإعلان مديري المحلات بالتدابير الاحترازية، من خلال تحرير إقرار للإلزام بجميع الاشترطات المقررة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم الغلق فورا حفاظا على الصحة العامة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم وضع عدد من الضوابط والآليات لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بفتح المطاعم والمقاهي والأندية بدءا من اليوم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة مع فرق التفتيش والمتابعةن والمنوط بهم المرور على المقاهي والمطاعم بالتعاون مع شرطة المرافق، وعدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الخاصة بفتح هذه المنشآت.

وشملت الضوابط التي وضعتها محافظة الجيزة التزام مدير المنشأة بالتوقيع على إقرار بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، ويتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات.