بعد قتل أم لـ"طفلتيها" خنقا.. أستاذ قانون يوضح العقوبة

جريمة بشعة شهدتها منطقة شبرا بمحافظة القليوبية، حينما قتلت سيدة طفلتيها خنقا، انتقاما من زوجها "الأب"، لسوء معاملتها، ورفضه الإنفاق عليهم، وألقت قوات الأمن القبض عليها، واعترفت بأقوالها أمام النيابة.

شملت اعترافاتها، أنه بعد خروج الزوج للعمل، توجهت الأم لغرفة الطفلتين، "ريتاج"، 7 سنوات، و"جنا" 6 سنوات، لم يدفعها براءة ابنتيها للتراجع عن قرارها، وبلا رحمة أطبقت عليهما وكتمت أنفاسهما واحدة تلو الأخرى، حتى تأكدت أنهما فارقا الحياة، قررت الأم الانتحار، لكنها تراجعت عن قرارها، ثم توجهت إلى السوق لفترة، وعندما عادت للتظاهر بالصدمة وراحت تطلق صرخاتها، ليتجمع الجيران ويتوجهوا بالضحيتن إلى المستشفى، ولكن كان القدر كتب الكلمة الأخيرة في حياتهما، وأعلن المستشفى وفاتهما.

عن القوبة القانونية المتوقعة على تلك السيدة، أكد الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي، أنه بناء على تلك الاعترفات ستوجه لتلك السيدة، تهمة القتل العمد، لتوافر سبق الإصرار والترصد، والتي ستكون عقوبتها الإعدام وجوبا، موضحا أن وجوبا تعني أنه لن يكون هناك بديلا عن تلك العقوبة.

وأضاف سالم لـ"الوطن"، أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه "مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".